Первая российская олимпийская чемпионка прокомментировала победу в Токио

Спасибо всем, кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет. Я дома в Омске почти не тренируюсь, а отдыхаю. Я там только сдаю оружие. Условия там для тренировок, конечно, лучше, чем раньше, но ещё есть куда расти, — сказала Бацарашкина.