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Олимпиада-2020

Российские лучницы завоевали серебряные медали Олимпийских игр-2020 в Токио

Чемпионат.com
1 час назад

Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония).

Российские лучницы завоевали серебро Олимпийских игр
Фото: ТАССТАСС

В решающей встрече россиянки уступили лучницам из Южной Кореи со счётом 0:6.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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