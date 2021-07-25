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Олимпиада-2020

Рублев рассказал о потоке гневных сообщений после поражения на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о потоке гневных сообщений от болельщиков после его неудачи в первом круге турнира в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Рублева завалили проклятиями после поражения в Токио
Фото: ReutersReuters

23-летний россиянин признался, что в социальных сетях получил уже десятки сообщений с угрозами и оскорблениями.

«Пишут, просто чтобы вся моя семья сдохла. это стало уже постоянным. Думаю, сейчас уже порядка 50 таких сообщений скопилось. Я их не блокирую даже», — заявил Рублев.

Андрей Рублев сенсационно проиграл на старте Олимпиады

Ранее Рублев уступил японцу Кеи Нисикори и выбыл из турнира в одиночном разряде. Днем ранее россиянин прекратил выступления в соревнованиях пар.

Ранее стало известно, что в одиночном разряде не выступит двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей. Британец снялся с турнира на фоне травмы бедра. Он сосредоточиться на борьбе за медали в парном разряде.

Олимпиада-2020,Андрей Рублев,
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