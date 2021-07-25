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Олимпиада-2020

Путин поздравил Бацарашкину с завоеванием первой золотой медали сборной России на Играх

ТАССиещё 2
25 минут назад

Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что победа является заслуженной благодаря труду, таланту и целеустремленности спортсменки. Путин пожелал Бацарашкиной новых достижений, благополучия и всего наилучшего.

Бацарашкина в воскресенье принесла сборной России первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсменке 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

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