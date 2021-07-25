Президент России Владимир Путин поздравил Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с блистательным триумфом и олимпийским рекордом. Вы достойно противостояли опытным и именитым соперницам, в упорной борьбе завоевали золото Игр XXXII Олимпиады в Токио", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что победа является заслуженной благодаря труду, таланту и целеустремленности спортсменки. Путин пожелал Бацарашкиной новых достижений, благополучия и всего наилучшего.