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Олимпиада-2020

Спортсменам РФ на Олимпиаде пригрозили необычным наказанием

Ura.Ru
1 час назад

Пловцам из российской сборной запретили публиковать совместные фотографии с Олимпийских игр в Токио. Все из-за того, что это может стать поводом для отстранения от соревнований в условиях антиковидных ограничений. Об этом рассказала пловчиха из сборной Анастасия Фесикова.

Пловцам из российской сборной запретили публиковать фото с Игр
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам сказали, что мы не можем выкладывать совместные фотографии из любой локации, потому что к тебе могут применить санкции, если у кого-то, с кем ты стоишь рядом на фотографии, найдут COVID. Мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, в которые мы по 15 минут плюем», — передает ТАСС слова Фесиковой.

Олимпиада-2020 стартовала в Токио 23 июля и продлится до 8 августа. Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России. Соревнования перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, уточняет «Национальная служба новостей». Первую золотую медаль российской сорной принесла Виталина Бацарашкина, заняв первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Олимпиада-2020,Анастасия Фесикова,Виталина Бацарашкина,ИТАР-ТАСС,
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