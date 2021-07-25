Пловцам из российской сборной запретили публиковать фото с Игр

«Нам сказали, что мы не можем выкладывать совместные фотографии из любой локации, потому что к тебе могут применить санкции, если у кого-то, с кем ты стоишь рядом на фотографии, найдут COVID. Мы постоянно ходим в масках, утро наше начинается с пробирок, в которые мы по 15 минут плюем», — передает ТАСС слова Фесиковой.