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Олимпиада-2020

Россия заняла пятое место в медальном зачете по итогам второго дня Игр

Газета.Ru
1 час назад

Россия занимает пятую строчку в медальном зачете по итогам второго дня Олимпийских игр - 2020 в Токио, имея в своем активе одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидирует на Играх в Токио Китай с шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

5 место заняла Россия в медальном зачете по итогам второго дня Игр
Фото: ReutersReuters

Олимпийские игры. Токио, Япония.Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Китай — 6-1-4 (11)2. Япония — 5-1-0 (6)3. США — 4-2-4 (10)4. Южная Корея — 2-0-3 (5)5. Россия — 1-4-2 (7)

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев предположил, сколько наград высшей пробы способна завоевать российская команда на Олимпиаде — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020,Анастасия Галашина,Михаил Артамонов,Дмитрий Губерниев,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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