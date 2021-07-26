Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией

Инцидент с моторным катером, который снимал соревнования триатлонистов на Олимпиаде-2020 в Токио, едва не закончился трагически. Об этом сообщает журналист Джо Помплиано в своём «твиттере».
Напомним, Кристиан Блумменфель из Норвегии выиграл соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Токио. Он показал результат 1:45.04. На втором месте финишировал британец Алекс Йи (1:45.15). Замкнул тройку представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (1:45.24). Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли 32-е и 43-е места соответственно.