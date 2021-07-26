Старт триатлона на Олимпиаде-2020 едва не закончился трагедией

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

Перед началом соревнований двухмоторный катер оказался в непосредственной близости от места старта. Когда прозвучал выстрел стартового пистолета, участники нырнули в воду, а катер попытался развернуться. К счастью, винты не задели никого из спортсменов, однако пришлось давать рестарт.