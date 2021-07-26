Россияне выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках в воду

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

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Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую награду завоевали британцы Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81), вторыми стали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58).

Бондарю 27 лет, до 2015 года он представлял Украину. На его счету две серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы. 30-летний Минибаев четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств и один раз - бронзовые. Он также является пятикратным чемпионом Европы.

Синхронные прыжки в воду с вышки впервые появились в программе Олимпийских игр в 2000 году. Награда Бондаря и Минибаева стала третьей в истории российской команды в данном виде - на Играх в Сиднее в 2000 году золотую награду завоевали Игорь Лукашин и Дмитрий Саутин, а на Олимпиаде-2008 в Пекине бронзовыми призерами стали россияне Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок. После победы Лукашина и Саутина в 2000 году четыре раза подряд в данном виде побеждали пары из Китая.