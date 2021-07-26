Саблистки обеспечили России золото и серебро ОИ-2020

В финале летних Олимпийских игр в Токио встретятся российские саблистки Софья Великая и Софья Позднякова, пишет «Чемпионат».

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Софья Великая в полуфинале победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счетом 15:8. А София Поздняковая обыграла спортсменку из Франции Манон Бруне со счетом 15:10.

Финал между российскими саблистками начнется в 14:45 по московскому времени. Поединок за третье место назначен на 13:50 мск.

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Открытие Игр состоялось 23 июля, они будут продолжаться до 8 августа.

Первую медаль для национальной сборной на Олимпиад в Токио выиграла Анастасия Галашина в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Спортсменка завоевала серебро. Первое золото на ОИ-2020 для сборной России также в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров взяла Виталина Бацарашкина.