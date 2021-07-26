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Олимпиада-2020

София Позднякова завоевала золото в российском финале сабли на ОИ-2020, победив Великую

Чемпионат.com
54 минуты назад

Российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде-2020 года в Токио. В финале турнира она сломила сопротивление соотечественницы Софьи Великой, победив её со счётом 15:11.

Это первая медаль ОИ для Поздняковой. Великая, на счету которой серебро, завоевала четвёртую медаль Олимпийских игр. Она олимпийская чемпионка 2016 года в командной сабле, двукратный серебряный призёр 2012 года в сабле.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Российская саблистка вышла в финал Олимпиады

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