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Олимпиада-2020

Российские гимнасты выиграли золото в командном многоборье на ОИ-2020 в Токио

Чемпионат.com
1 час назад

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Результат российских спортсменов — 262,500 балла.

Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза — у китайцев. Украинский квартет финишировал седьмым.

На Олимпийских играх — 2016 российская команда заняла второе место.

Россия завоевала второе золото на Играх

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Олимпиада-2020,Видео,Артур Далалоян,Никита Нагорный,Давид Белявский,Денис Аблязин,
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