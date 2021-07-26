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Олимпиада-2020

В Москве появилось граффити в поддержку российских олимпийцев

Елена Прошина
1 час назад

В Москве на Садовом кольце появилось граффити с хэштегом #wewillROCyou. Он используется для поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает Телеграм-канал «РИАN».

В Москве появилось граффити в поддержку российских олимпийцев
Фото: Телеграм-канал «РИАN»Телеграм-канал «РИАN»

На рисунке изображены двое дзюдоистов, которые борются на фоне горы Фудзи. На кимоно одного из них изображен олимпийский медвежонок, а у другого – эмблема WADA, исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства. Побежденным в схватке остается последний спортсмен.

При этом в западных СМИ к акции настроены негативно. Wall Street Journal в своей статье о российской сборной на Олимпийских Играх под названием «Россия, будучи запрещенной на Олимпиаде в Токие, продолжает пытаться быть Россией» обозначил кампанию #wewillROCyou как «мешающую западным партнерам».

Напомним, что в 2019 году WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг. По решению исполнительного комитета Россия не может принимать крупные спортивные соревнования, а спортсмены не могут выступать на крупных мероприятиях, в том числе и на Олимпийских играх, под российским флагом.

На Игры в Токио спортсмены отправились под флагом Российского олимпийского комитета (ROC), а вместо гимна используют фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром 1 Петра Чайковского.

В поддержку российских олимпийцев в социальных сетях запустили хэштег #wewillROCyou, который уже успел поддержать министр иностранных дел Сергей Лавров.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Сергей Лавров,Всемирное антидопинговое агентство,Wall Street Journal,
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