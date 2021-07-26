В Москве появилось граффити в поддержку российских олимпийцев

В Москве на Садовом кольце появилось граффити с хэштегом #wewillROCyou. Он используется для поддержки российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, сообщает Телеграм-канал «РИАN».

Фото: Телеграм-канал «РИАN» Телеграм-канал «РИАN»

На рисунке изображены двое дзюдоистов, которые борются на фоне горы Фудзи. На кимоно одного из них изображен олимпийский медвежонок, а у другого – эмблема WADA, исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства. Побежденным в схватке остается последний спортсмен.

При этом в западных СМИ к акции настроены негативно. Wall Street Journal в своей статье о российской сборной на Олимпийских Играх под названием «Россия, будучи запрещенной на Олимпиаде в Токие, продолжает пытаться быть Россией» обозначил кампанию #wewillROCyou как «мешающую западным партнерам».

Напомним, что в 2019 году WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг. По решению исполнительного комитета Россия не может принимать крупные спортивные соревнования, а спортсмены не могут выступать на крупных мероприятиях, в том числе и на Олимпийских играх, под российским флагом.

На Игры в Токио спортсмены отправились под флагом Российского олимпийского комитета (ROC), а вместо гимна используют фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром 1 Петра Чайковского.