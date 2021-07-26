Тренер по плаванию из Австралии Дин Боксалл в порыве радости вышел из себя на Олимпиаде в Токио. Бурную реакцию вызвало то, что его подопечная Ариарна Титмус выиграла в заплыве золото.
В приступе тренер сорвал маску, кричал, махал руками, хватался за поручень и исступленно дёргался, испугав одну из сотрудниц. Поведение Боксалла попало на видео и быстро вызвало реакцию в интернете.
Сам тренер позже объяснил, что крайне обрадовался успеху своей подопечной.
«Я думаю, я вышел из тела. Я просто потерял над собой контроль», - приводит его слова РИА «Новости».
Между тем, спортсмены из России на данный момент завоевали четыре золотые медали на олимпийских соревнованиях. Ранее их поздравил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».