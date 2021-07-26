Тренер по плаванию из Австралии Дин Боксалл в порыве радости вышел из себя на Олимпиаде в Токио. Бурную реакцию вызвало то, что его подопечная Ариарна Титмус выиграла в заплыве золото.

В приступе тренер сорвал маску, кричал, махал руками, хватался за поручень и исступленно дёргался, испугав одну из сотрудниц. Поведение Боксалла попало на видео и быстро вызвало реакцию в интернете.

Сам тренер позже объяснил, что крайне обрадовался успеху своей подопечной.

«Я думаю, я вышел из тела. Я просто потерял над собой контроль», - приводит его слова РИА «Новости».