Российские теннисистки обыграли украинок на Олимпиаде-2020

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр - 2020 в Токио в парном разряде. Дуэт разгромил украинскую пару Надежду и Людмилу Киченок со счетом 6:2, 6:1.

Фото: Российские теннисистки обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады-2020 Российские теннисистки обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Продолжительность матча составила 1 час. За выход в финальную встречу Кудерметова и Веснина поборются с победительницами матча Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия, 6). Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

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