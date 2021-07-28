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Олимпиада-2020

Российские теннисистки  обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в полуфинал Олимпийских игр - 2020 в Токио в парном разряде. Дуэт разгромил украинскую пару Надежду и Людмилу Киченок со счетом 6:2, 6:1.

Российские теннисистки обыграли украинок на Олимпиаде-2020
Фото: Российские теннисистки обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады-2020Российские теннисистки обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады-2020

Продолжительность матча составила 1 час. За выход в финальную встречу Кудерметова и Веснина поборются с победительницами матча Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия, 1) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия, 6). Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об использовании фрагмента из Первого концерта Петра Чайковского взамен государственного гимна на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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