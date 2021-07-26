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Олимпиада-2020

Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Лукас Сауседо, тренер аргентинской фехтовальщицы Марии Белен Перес Морис, сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.

Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде
Фото: @belenperezmaurice@belenperezmaurice

Спортсменка вылетела с сабельного турнира и отвечала на вопросы журналистов на пресс-конференции, когда к ней подошел тренер с табличкой в руках, на которой было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». Он встал сзади Морис и ждал, пока она обернется. Аргентинка увидела Сауседо, который опустился на колено, и ответила согласием.

Тренер и спортсменка состоят в отношениях 18 лет. По словам Сауседо, в 2010 году он предлагал саблистке выйти за него замуж, однако она отказалась.

Перес вылетела с турнира, проиграв венгерке Анне Мартон. Олимпийской чемпионкой в этой дисциплине стала россиянка София Позднякова. Серебро также завоевала россиянка Софья Великая.

Олимпиада-2020,София Позднякова,Софья Великая,
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