Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде

Спортсменка вылетела с сабельного турнира и отвечала на вопросы журналистов на пресс-конференции, когда к ней подошел тренер с табличкой в руках, на которой было написано: «Худышка, не хочешь выйти за меня замуж? Пожалуйста». Он встал сзади Морис и ждал, пока она обернется. Аргентинка увидела Сауседо, который опустился на колено, и ответила согласием.