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Олимпиада-2020

Боксер пытался укусить соперника на Олимпиаде-2020

Газета.Ruиещё 1
50 минут назад

Марокканский боксер Юнес Баала пытался укусить новозеландца Давида Ньике во время поединка в весовой категории до 91 кг на летней Олимпийских олимпийских играх — 2020 в Токио.

Боксер попытался укусить соперника на Олимпиаде-2020
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел во время третьего раунда. Рефери не отреагировал на поступок представителя Марокко. Сам бой завершился победой Ньике со счетом 5:0. Новозеландец вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

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Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Ранее посольство Китая в Шри-Ланке раскритиковало агентство Reuters за выбор фотографии к новости о победе на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио штангистки Хоу Чжихуэй.

Олимпиада-2020,Бокс,Reuters,
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