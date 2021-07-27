"Первый канал" объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернете, которые Первый канал получает от официального вещателя - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что МОК запретил российским телеканалам транслировать Игры в интернете на территории Республики Крым.

"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, в том числе на olympics.1tv.ru.