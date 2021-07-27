Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

"Первый канал" объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму

ТАССиещё 3
1 час назад

Неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернете, которые Первый канал получает от официального вещателя - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС сообщил во вторник генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Первый канал объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о том, что МОК запретил российским телеканалам транслировать Игры в интернете на территории Республики Крым.

"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, именно МОК обеспечивает геоблокировку всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, в том числе на olympics.1tv.ru.

Олимпиада-2020: победа российских пловцов и другие ключевые события

При этом Первый канал освещает Игры XXXII Олимпиады на территории Крыма "без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru с первого дня Олимпиады". Там весь предлагаемый олимпийский контент доступен на территории Крыма, заверил Эрнст.

Олимпиада-2020,Первый канал,ИТАР-ТАСС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители