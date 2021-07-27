«Медаль считала бы за 10»: Елена Исинбаева о победах российских пловцов на Олимпиаде-2020

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева оценила выступление российских пловцов Евгения Рылова и Климента Колесникова на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Я очень рада, ребята показали класс. Для меня эта победа стала неожиданностью, поскольку уже как-то сложилось, что у нас в плавании плохие результаты, и мы откровенно отвыкли побеждать. И даже когда был заплыв я спрашивала у коллег, каким идет Женя, он кажется был вторым. И мои коллеги из Венгрии сказали мне: «Лена, поздравляем тебя с золотом!» То есть у меня была такая позиция, что не видно было, эмоции закрыли глаза. Вижу - Женя первый, Климент второй, и я испытала огромную радость!», - поделилась Исинбаева.
Также знаменитая спортсменка отметила достойное выступление российских пловов и поздравила их с победой.
«Ребята молодцы, боролись достойно. В действительности, я бы каждую медаль в такой ситуации считала за десять. Они молодцы, бойцы, проявили себя на достойном уровне и, самое важное, что своевременно. Надеюсь, они как эстафетную палочку передадут лидерство другим видам спорта, чтобы мы завоевали как можно больше золотых, серебряных и бронзовых медалей. Пользуясь случаем, поздравляю всех победителей и призеров Олимпиады на сегодняшний день», — цитирует Исинбаеву «Р-Спорт».
Напомним, Евгений Рылов принес российской сборной первую золотую медаль Олимпийских игр в плавании, что случилось впервые за 25 лет. Серебро на Играх в Токио досталось россиянину — пловцу Клименту Колесникову.