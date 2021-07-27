«Медаль считала бы за 10»: Елена Исинбаева о победах российских пловцов на Олимпиаде-2020

«Я очень рада, ребята показали класс. Для меня эта победа стала неожиданностью, поскольку уже как-то сложилось, что у нас в плавании плохие результаты, и мы откровенно отвыкли побеждать. И даже когда был заплыв я спрашивала у коллег, каким идет Женя, он кажется был вторым. И мои коллеги из Венгрии сказали мне: «Лена, поздравляем тебя с золотом!» То есть у меня была такая позиция, что не видно было, эмоции закрыли глаза. Вижу - Женя первый, Климент второй, и я испытала огромную радость!», - поделилась Исинбаева.