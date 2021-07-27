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Олимпиада-2020

«Первый канал» объяснил блокировку трансляции Олимпийских игр в Крыму

Мария Иванова
15 минут назад

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст рассказал, что неэфирные трансляции Олимпиады блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

«Первый канал» объяснил блокировку трансляции Олимпийских игр в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о неэфирных интернет-трансляциях Игр в Токио, которые «Первый канал» получает от официального вещателя - OBS (Olympic Broadcasting Services).

Эрнст объяснил, что именно МОК занимается геоблокировкой всех специальных проектов и трансляций, доступных только в интернете, включая ресурс olympics.1tv.ru.

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Он подчеркнул, что «Первый канал» освещает Олимпиаду для Крыма «без ограничений в телевизионном эфире». На www.1tv.ru с первого дня Игр весь олимпийский контент доступен для Крыма, заключил Эрнст.

Перед ОИ в Токио украинское министерство иностранных дел пожаловалось на карту МОК с Крымом, отделенным от Украины. Карта была опубликована на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты».

Позже в МОК принесли Украине извинения и объяснили это «ошибкой провайдера».

Олимпиада-2020,Константин Эрнст,МИД,
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