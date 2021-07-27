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Олимпиада-2020

Владислава Уразова упала с бревна во время выступления в командном многоборье

Чемпионат.com
1 час назад

Российская гимнастка Владислава Уразова упала с бревна во время выступления в командном многоборье. Спортсменка получила оценку 12,633.

Владислава Уразова упала с бревна во время выступления
Фото: ULRIK PEDERSEN/GETTY IMAGESULRIK PEDERSEN/GETTY IMAGES

Напомним, сейчас проходят финальные соревнования в командном многоборье среди женщин. После двух снарядов на первом месте шла сборная России, однако из-за осечки на третьем снаряде команда рискует потерять лидерство.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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