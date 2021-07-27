Россияне пожаловались в МОК на многочасовые допинг-тесты на Олимпиаде в Токио

Федерация фехтования России (ФФР) пожаловалась в Международный олимпийский комитет (МОК) на многочасовой процесс прохождения допинг-тестов и проблемы с логистикой. Об этом сообщает РИА Новости.

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Физиотерапевт российских фехтовальщиков Александр Буров ранее заявил, что обладательница серебра Олимпиада в Токио Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося допинг-контроля.

Буров рассказал, что чемпионка ОИ в Токио София Позднякова сдала тест благополучно, а тест Великой не устроил допинг-офицеров - проба оказалась недостаточно плотной. По его словам, это неудивительно - фехтовальщица почти не ела при серьезных физических нагрузках. Второй тест офицеров также не удовлетворил, Великая оставалась на тестировании до двух ночи.

По словам медика, в олимпийскую деревню Великая приехала к трем часам ночи и сдача допинг-проб продолжилась.

«Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста», - подчеркивал Буров.

Рапиристок Инну Дериглазову и Ларису Коробейникову после ночного допинг-теста не забрал автобус, им пришлось долго ждать такси.

Мамедов рассказал, что ФФР обратилась в Международную федерацию фехтования, а те передали жалобу в МОК.

«Будет какой-то ответ. Соревнования еще идут, и для спортсменов эта ситуация просто невыносима, многим из них еще выступать в командных соревнованиях», - отметил он.