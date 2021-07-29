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Олимпиада-2020

Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с помощью песни поздравили баскетболисток из России Евгению и Ольгу Фролкиных с днем рождения на финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 в Токио. Бах и Загликис с VIP-трибуны спели Happy Birthday to You, сообщает ТАСС.

Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18). В составе российской команды самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, набравшая шесть очков. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Баскетбол,Россия без Олимпиады,Томас Бах,Анастасия Логунова,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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