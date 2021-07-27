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Олимпиада-2020

Российские гимнастки впервые в истории выиграли олимпийское «золото» в командном многоборье

Елена Прошина
41 минуту назад

Сборная России впервые в истории завоевала золотую медаль в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

Российские гимнастки впервые в истории выиграли олимпийское «золото» в командном многоборье
Фото: ReutersReuters

В финальных соревнованиях от российской команды выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Серебряную медаль получила сборная США, а третье место заняла команда Великобритании.

Напомним, что в прошлый раз отечественным спортсменам удалось взять победу на Олимпиаде в женском командном многоборье в 1992 году. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступили под олимпийским флагом в составе объединенной команды.

Олимпиада-2020,Татьяна Гуцу,Оксана Чусовитина,Ангелина Мельникова,Татьяна Лысенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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