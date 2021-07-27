Российские гимнастки впервые в истории выиграли олимпийское «золото» в командном многоборье

Сборная России впервые в истории завоевала золотую медаль в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает « Чемпионат ».

Напомним, что в прошлый раз отечественным спортсменам удалось взять победу на Олимпиаде в женском командном многоборье в 1992 году. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступили под олимпийским флагом в составе объединенной команды.