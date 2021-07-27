Российский тхэквондист Ларин завоевал золото Олимпиады-2020

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото Олимпийских игр - 2020 в Токио в весовой категории свыше 80 кг.

В финале соревнований россиянин одержал победу над представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски со счетом 15:9. Бронзу Игр-2020 завоевали кубинец Рафаэль Кастильо и южнокореец Ин Ге-Дон. Кастильо победил китайца Суня Хунъи (5:4), а Ин Ге-Дон был сильнее словенца Ивана Трайковича (5:4).

Для России это 18-я медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.