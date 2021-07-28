Чего ждать от россиян в пятый день Игр в Токио

Гимнаст Никита Нагорный — главный претендент на золото в индивидуальном многоборье, а навязать конкуренцию ему попытается соотечественник Артур Далалоян. В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер поборются за награды со сборными Китая, Великобритании и Австралии. Отечественные пловцы будут рассчитывать на призовые места в эстафете 4х200 м вольным стилем, а женская команда попробует завоевать первые в истории олимпийские награды в стритболе.

Фото: Reuters © Lindsey Wasson Reuters © Lindsey Wasson

В пятый день Олимпиады в Токио будут разыграны 25 комплектов медалей. Главными претендентами на высшие награды в индивидуальном многоборье вновь будут российские гимнасты — Никита Нагорный, в квалификации уступивший лишь японцу Даики Хасимото, и Артур Далалоян. Учитывая травму последнего, фаворитом всё же является действующий чемпион мира. Хотя, памятуя о невероятном выступлении всей сборной в командном первенстве, его соотечественника ни в коем случае нельзя списывать со счетов.

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Возможный триумф одного из россиян вполне можно будет отнести к разряду исторических. Последняя золотая медаль в индивидуальном многоборье была завоёвана в 2000 году Алексеем Немовым.

Ещё одним крайне захватывающим турниром в среду станет финал синхронных прыжков воду с трёхметрового трамплина. В преддверии Олимпиады Евгений Кузнецов лишился своего давнего напарника Ильи Захарова, не сумевшего пройти отбор. Поэтому в Токио ему предстоит впервые выступить с Никитой Шлейхером. Несмотря на это, дуэт уже успел продемонстрировать свою конкурентоспособность, став победителем чемпионата Европы в этом виде программы. А главный козырь — сложная программа, которая, однако, сработает лишь в том случае, если оба спортсмена справятся с нервами.

А поводов для волнения будет достаточно, ведь на медали высшего достоинства претендуют сразу несколько команд. В первую очередь, речь идёт о китайцах Цзунъюань Ван и Сийи Се. Конкуренцию также составят британцы — олимпийский чемпион Дэниел Гудфеллоу и недавно присоединившийся к нему Джек Ло. Кроме того, не стоит забывать и о представителях Германии и Мексики.

Анастасия Кирпичникова попробует завоевать медаль в новой плавательной дисциплине — заплыве на 1500 м вольным стилем. Но ей будет непросто противостоять пятикратной олимпийской чемпионке Кэти Ледеки и победительнице Азиатских игр в этой дисциплине Ван Цзяньцзяхэ. Обе спортсменки уже на предварительной стадии продемонстрировали свои претензии на золото, преодолев дистанцию меньше чем на 15 минут 45 секунд, что не удалось ни одной из их соперниц.

А российские мужчины будут бороться за медали в эстафете 4х200 м вольным стилем. Основную конкуренцию им составят американцы, рассчитывающие завоевать пятое золото подряд, а также британцы, показавшие лучшее время в квалификации, и австралийцы.

Российские саблисты попробуют выиграть первое золото с 2000 года в командном первенстве. В четвертьфинале Камиль Имбрагимов, Константин Лоханов и Вениамин Решетников встретятся со сборной Германии. Но в отличие от женщин, у них не так много шансов на успех, что доказали и индивидуальные выступления, в которых ни один из отечественных спортсменов не прошёл дальше четвертьфинала.

Попытаются прервать неудачную серию и дзюдоисты. Михаил Игольников в 1/16 финала в категории до 90 кг встретится с Селтусом Доссу Йово из Бенина. У двукратного чемпиона Европы не должно возникнуть проблем в этом поединке, хотя в список претендентов на награды он всё же не входит. Фавориты турнира — испанец Николоз Шеразадишвили, грузин Лаша Бекаури и нидерландец Ноэл ван 'т Энд, поэтому успешным результатом для россиянина будет выход в четвертьфинал.

У женщин в категории до 70 кг выступит Мадина Таймазова, но рассчитывать на медали будет крайне сложно. Уже в 1/16 ей предстоит проверить свои силы против двукратной медалистки чемпионатов мира Марии Бернабеу.

В боксе начнётся стадия 1/8 финала в полутяжёлом и лёгком весе у мужчин и среднем весе у женщин. Одержавшего досрочную победу в предыдущем раунде Имама Хатаева ожидает противостояние с серьёзным оппонентом — чемпионом мира 2019 года Бекзадом Нурдаулетовым из Казахстана. А Альберт Батыргазиев выйдет на ринг против Алексия Мигеля де ла Круса Баэса. Россиянина считают одним из фаворитов Игр в этой категории, поэтому он должен пройти не хватающего звёзд с неба доминиканца.

Особо стоит отметить и двукратную чемпионку мира Земфиру Магомедалиеву, противостоять которой будет американка Наоми Грэм. Интересно, что обе соперницы прошли непростой путь до Токио, а боксом начали заниматься уже во взрослом возрасте.

Велосипедисты в среду поборются за награды в шоссейной гонке с раздельным стартом. Российскую команду представит только один гонщик — Александр Власов, однако рассчитывать на что-то большее, чем попадание в десятку сильнейших вряд ли приходится, так как эта дисциплина для него не профильная.

Также в среду будут разыграны первые олимпийские медали в баскетболе 3х3. Россиянки, уверенно прошедшие групповой этап, в полуфинале встретятся с действующими чемпионками мира из Китая. Первый матч команд завершился со счётом 19:9 в пользу подопечных Александра Дирацуяна. Кроме того, в Токио отечественные спортсменки приехали, чтобы вписать свои имена в историю, поэтому можно не сомневаться, что на площадку они выйдут с запредельной мотивацией. Положительного настроя добавит и то, что 28 июля свой день рождения отметят игроки сборной — Ольга и Евгения Фролкины.

Российские мужчины прошли групповой этап с переменным успехом, одержав три победы при четырёх поражениях. В напряжённом четвертьфинале они взяли верх над Нидерландами со счётом 21:19, но главный тренер Владимир Агабабьян положительно оценил динамику выступления подопечных. При этом в полуфинале им предстоит встретиться с четырёхкратными чемпионами мира сербами. Ранее аналогичная встреча завершилась поражением россиян — 10:21.

В пляжном волейболе продолжится групповой этап. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина сойдутся с кубинками. Пока в их активе одна победа, поэтому успешный исход матча обеспечит выход в плей-офф. Их соотечественники Илья Лешуков и Константин Семёнов эту задачу уже выполнили, поэтому игра с норвежцами будет носить формальный характер.

А волейболисты попробуют одержать третью победу на групповом этапе в матче с бразильцами, занимающими второе место в группе B после россиян. В случае успеха подопечные Туомаса Саммелвуо обеспечат себе выход в четвертьфинал.

Продолжат свой путь к олимпийским медалям и теннисисты. Второму сеяному Даниилу Медведеву предстоит матч с первым серьёзным соперником — итальянцем Фабио Фоньини. Однако у россиянина не должно возникнуть проблем, учитывая, что противник в последнее время не отмечался значимыми достижениями. Карену Хачанову будет противостоять аргентинец Диего Шварцман.

Анастасия Павлюченкова встретится с крепкой швейцаркой Белиндой Бенчич, которую также сложно назвать серьёзным препятствием для набравшей хорошую форму россиянки. Елена Веснина и Вероника Кудерметова поспорят за выход в полуфинал парного разряда с украинскими сёстрами Надеждой и Людмилой Киченюк.