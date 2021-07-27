Больше золота: россияне провели самый успешный день на Олимпиаде

Новый соревновательный день Олимпиады в Токио принёс в копилку сборной России целых шесть медалей, в том числе три золотые. Особо отличились пловец Евгений Рылов, которому не было равных на дистанции 100 метров на спине, тхэквондист Владислав Ларин и женская сборная по спортивной гимнастике. Рассказываем о пока самом успешном для россиян дне на Олимпиаде.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Приплыли

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Россияне на нынешних Играх с удовольствием либо переписывают историю, либо делают то, чего уже очень давно не случалось. Вчера в копилке команды появилось первое золото в тхэквондо, а сегодня была завоёвана золотая медаль в плавании. Конечно, этот успех для россиян не первый, но в последний раз подобное происходило 25 лет назад на Олимпиаде в Атланте, где блистали Александр Попов и Денис Панкратов.

Традиции великих предшественников поддержали Евгений Рылов и Климент Колесников, которые устроили яркую разборку в стометровке на спине. Конкуренты оказались позади, а Рылов опередил партнёра по команде всего на 0,02 секунды. Блестящий заплыв, который хочется пересматривать снова и снова.

Телеведущий Дмитрий Губерниев после соревнований в характерной для себя манере признался в любви к Рылову. В этот раз к комментатору наверняка присоединятся многие россияне.

Самый же известный широкому кругу российских болельщиков представитель плавания Юлия Ефимова осталась без медали. Спортсменка выступала на своей единственной индивидуальной дистанции 100 метров брассом и финишировала лишь пятой.

Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть, — рассказала Ефимова пресс-службе ОКР.

Стрелковые успехи

Продолжают пополнять медальную копилку российской команды стрелки. Сразу две награды завоевали отечественные спортсмены в микстах. Сначала в шаге от победы остановились Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов, которые в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров уступили китайцам Цзян Жансинь и Пан Вэй.

Не знаю, чего не хватило для победы. Но в одном уверен точно — мы боролись до конца. И это главное. Матч выдался очень напряжённым, непредсказуемым. А что касается волнения, то это нормально. Главное — уметь с ним совладать, — заявил Черноусов.

Дойти до решающего поединка не смогли Юлия Каримова и Сергей Каменский, однако турнир в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров они завершили на положительной ноте. В споре за третье место россияне обошли южнокорейский дуэт Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.

Жалоба в МОК

Не обошёлся день и без лёгкого скандальчика. В Федерации фехтования России (ФФР) рассказали о чудовищных проблемах с допинг-тестированием. Несколько российских спортсменок, среди которых титулованные Инна Дериглазова и Софья Великая, были вынуждены долгое время не спать из-за проблем с логистикой и необходимости повторения процедуры. Последняя вовсе была без сна около суток.

ФФР в связи с произошедшим обратился с заявлением в МОК с просьбой разобраться в ситуации и наладить процесс взятия тестов. Как подчеркнули в федерации, с подобными проблемами на Играх сталкиваются не только россияне, так что речь о дискриминации не идёт.

А ну-ка, девушки

После триумфального выступления мужской сборной России по спортивной гимнастике девушки очень хотели поддержать победный почин и блестяще справились с этой задачей. С первого снаряда российские спортсменки захватили лидерство и с каждым переходом на новое упражнение увеличивали отрыв от соперниц. На руку россиянкам сыграло и непонятное поведение лидера сборной США Симоны Байлс, которая то ли повредила ногу, то ли психологически сломалась и досрочно выбросила белый флаг, отказавшись от участия в соревнованиях.

Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова — запомните имена этих героических девушек! После падения двух последних с бревна казалось, что победа уплывает, но россиянки собрались и в вольных упражнениях показали максимум. Итогом стало гроссмейстерское преимущество в три балла и первые золотые медали в этом виде программы. Да, в России было множество выдающихся гимнасток, но в команде на Играх мы прежде никогда не побеждали.

Русское народное единоборство

Россияне никак не могут добиться включения в программу Олимпийских игр самбо, но похоже, у нас появился другой национальный вид единоборств, который уже представлен на Играх. Речь о тхэквондо, принёсшем россиянам уже две золотые медали.