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Олимпиада-2020

Жену Байдена заметили на Олимпиаде в старых платьях

Lenta.ru
28 минут назад

Супруга президента США Джо Байдена Джилл посетила Олимпиаду в Токио в старой одежде. Об этом сообщает Independent.

Жена Байдена посетила Олимпиаду в старой одежде
Фото: ReutersReuters

Согласно материалу, 69-летнюю первую леди запечатлели в аэропорту Токио в платье бренда Narciso Rodriguez красного цвета средней длины. Известно, что в этом же наряде в июне Байден посещала центр вакцинации во Флориде с американским ученым-медиком Энтони Фаучи (Anthony Fauci).

Отмечается, что супруга президента США появилась на церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе Японии в обтягивающем белом платье в черный горох марки Brandon Maxwell. В таком же наряде ее засняли в прошлом месяце на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на саммите G7.

В марте в наряде Джилл Байден увидели одобрение Меган Маркл. Во время церемонии вручения Международной премии «Женщины за отвагу» (International Women of Courage Awards) 69-летняя первая леди появилась на публике в платье бренда Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов на ветках стоимостью 2890 долларов (почти 214 тысяч рублей). Беременная Маркл была замечена в похожем наряде в феврале. Пользователи Twitter предположили, что супруга Байдена таким образом поддержала Маркл.

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