Жена Байдена посетила Олимпиаду в старой одежде

Супруга президента США Джо Байдена Джилл посетила Олимпиаду в Токио в старой одежде. Об этом сообщает Independent.

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Согласно материалу, 69-летнюю первую леди запечатлели в аэропорту Токио в платье бренда Narciso Rodriguez красного цвета средней длины. Известно, что в этом же наряде в июне Байден посещала центр вакцинации во Флориде с американским ученым-медиком Энтони Фаучи (Anthony Fauci).

Отмечается, что супруга президента США появилась на церемонии открытия Олимпиады на Национальном стадионе Японии в обтягивающем белом платье в черный горох марки Brandon Maxwell. В таком же наряде ее засняли в прошлом месяце на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на саммите G7.