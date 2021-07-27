Спортсменов на Олимпиаде попросили не кусать медали

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио попросили в Twitter не кусать медали из-за того, что они сделаны из переработанных электронных устройств и не являются съедобными.

"Вам не нужно их кусать, хотя, уверены, вы все равно будете", - отмечается в обращении.

Раньше спортсмены кусали медали, чтобы убедиться, что они сделаны из настоящего золота, но такие медали вручали только на Играх с 1904 по 1912 год. Сейчас подобный жест является традицией. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результаты российских олимпийцев в Токио.