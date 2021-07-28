"Условия похожи на тюремные": спортсмены пожаловались на карантин в Токио

Находящиеся в изоляции из-за положительных или неоднозначных результатов теста на коронавирус спортсмены, приехавшие на Олимпийские игры в Токио, сравнили условия в карантинной зоне с тюремными. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Спортсменов поместили на карантин за пределы Олимпийской деревни для того, чтобы они не контактировали со здоровыми участниками делегаций. При этом окна здания, в котором живут сдавшие положительный тест на коронавирус, заблокированы, а из комнат можно выйти только три раза в день.

Под потолком располагается колонка, которая начинает звучать в 7 часов утра, так как приходят измерять температуру, еду приносят в одноразовой посуде. При этом питание достаточно скудное: овощи, вареная курица и рис. Ряд находящихся на карантине участников Олимпиады назвали «условия похожими на тюремные».

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Олимпийские игры открылись 23 июля и будут продолжаться до 8 августа. Еще до открытия Игр стало известно о вспышках коронавируса в некоторых командах. В частности, в сборной Чехии по пляжному волейболу и сборной Нидерландов по тхэквондо.