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Олимпиада-2020

Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала бронзу на Олимпиаде-2020

Чемпионат.comиещё 16
1 час назад

В Токио (Япония) на арене «Ниппон Будокан» состоялся бронзовый финал Олимпийских игр – 2020 по дзюдо у женщин в весовой категории до 70 кг, где Россию в поединке с хорваткой Барбарой Матич представляла Мадина Таймазова. Встреча завершилась победой Таймазовой (1:0, вазари), благодаря чему ей удалось завоевать бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Видео,
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