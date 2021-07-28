На Олимпиаде вывесили флаг России

Российский журналист пришел с национальным флагом на теннисный матч третьего круга Олимпийских игр — 2020 между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини, сообщает «СЭ».

Фото: Reuters Reuters

Встреча проходит на центральном корте. Никакого противодействия со стороны организаторов и работников корта развернутый флаг не вызвал.

Медведев в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала Олимпиады — 6:2, 3:6, 6:2. Соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В четвертьфинале россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты, который оказался сильнее немца Доминика Кепфера — 7:6 (9:7), 6:3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.