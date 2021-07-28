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Олимпиада-2020

Медведев потребовал отстранить журналиста за слова о «читерах» на Олимпиаде

Национальная Служба Новостей
1 час назад

Российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в среду в четвертьфинал Олимпиады-2020 в Токио, потребовал принять меры в отношении журналиста, неуважительно высказавшегося о форме нашей команды.

Медведев потребовал отстранить журналиста на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, журналист обвинил в его лице российских спортсменов в том, что они «носят на себе клеймо обманщиков», отмечает ТАСС.

«Это первый раз в моей жизни, когда я не ответил на вопрос журналиста. И я прошу Международную федерацию тенниса, чтобы этот журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх», - подчеркнул теннисист.

При этом он не уточнил имя журналиста и страну, которую тот представляет.

На Олимпиаде вывесили флаг России

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на Олимпиаде-2020 не могут использовать национальный флаг и гимн. Они выступают на Играх под названием Russian Olympic Committee и под флагом Олимпийского комитета России.

При этом, несмотря на санкции, на форме российских олимпийцев присутствует национальный триколор.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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