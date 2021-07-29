Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады после конфликта Медведева с журналистом

РИА "ФедералПресс"иещё 8
20 минут назад

Руководство делегации РФ обратилось в оргкомитет Олимпиады в Токио после инцидента с теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили. Об этом рассказал пресс-атташе делегации Константин Выборнов.

Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады после скандала с Медведевым
Фото: EPAEPA

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр», – сказал эксперт.

Выборнов добавил, что копии обращения также направлены в Международный олимпийский комитет, пишет ТАСС.

Чилийский журналист оправдался за разозливший Медведева вопрос

Ранее сообщалось, что представитель СМИ спросил Медведева о том, как он относится к «клейму обманщиков», которое якобы несут русские, и назвал при этом российских спортсменов «читерами». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста за такие вопросы. Теперь журналисту грозит лишение аккредитации.

Олимпиада-2020,Россия без Олимпиады,Константин Выборнов,Даниил Медведев,ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители