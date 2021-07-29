Россия обратилась в оргкомитет Олимпиады после скандала с Медведевым

Руководство делегации РФ обратилось в оргкомитет Олимпиады в Токио после инцидента с теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили. Об этом рассказал пресс-атташе делегации Константин Выборнов .

«Руководство российской делегации отправило обращение по факту инцидента с чилийским журналистом в оргкомитет Олимпийских игр», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что представитель СМИ спросил Медведева о том, как он относится к «клейму обманщиков», которое якобы несут русские, и назвал при этом российских спортсменов «читерами». Вместо ответа возмущенный Медведев попросил выгнать журналиста за такие вопросы. Теперь журналисту грозит лишение аккредитации.