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Олимпиада-2020

Во время трансляции соревнований в Токио оператор вместо матча снимал таракана

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад

Во время матча олимпийского турнира по хоккею на траве между сборными Аргентины и Испании оператор вместо соревнований крупным планом снимал таракана. Режиссер трансляции сменил ракурс, когда таракан спрыгнул с бордюра.

Таракан крупным планом: оператор "отличился" во время трансляции матча
Фото: ReutersReuters

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу Аргентины.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Американские саблисты отказались выходить на поединок с россиянами из-за травм

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее израильские спортсмены выяснили, сколько человек необходимо для поломки антисекс-кровати.

Олимпиада-2020,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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