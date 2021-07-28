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Олимпиада-2020

Мужская сборная по баскетболу 3х3 взяла серебро на Олимпиаде

Елена Прошина
43 минуты назад

Мужская сборная России по баскетболу в формате 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады в Токио и взяла серебряную медаль. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мужская сборная по баскетболу 3х3 взяла серебро на Олимпиаде
Фото: ТАССТАСС

Матч с латвийцами завершился со счетом 21:18. Бронзу завоевали сербы, которые обыграли бельгийцев со счетом 21:10.

Напомним, что баскетбол 3х3 дебютировал на Олимпиаде-2020.

Ранее женская сборная уступила команде из США со счетом 18:15 в финале турнира и также взяла серебряную медаль. По результатам матча самым результативным игроком оказалась Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.

Олимпиада-2020,Анастасия Логунова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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