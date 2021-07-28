Мужская сборная по баскетболу 3х3 взяла серебро на Олимпиаде

Мужская сборная России по баскетболу в формате 3х3 проиграла Латвии в финале Олимпиады в Токио и взяла серебряную медаль. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Матч с латвийцами завершился со счетом 21:18. Бронзу завоевали сербы, которые обыграли бельгийцев со счетом 21:10.

Напомним, что баскетбол 3х3 дебютировал на Олимпиаде-2020.