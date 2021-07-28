Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Играх

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев. При этом между анализами должно пройти не менее трех недель.

Уточняется, что правила нарушили по три украинских и белорусских спортсмена. Их имена не сообщаются. Всего в списке отстраненных 20 атлетов. Там также присутствуют десять нигерийцев, два кенийца и по одному марокканцу и эфиопу.