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Олимпиада-2020

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Играх

Lenta.ruиещё 1
11 часов назад

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов отстранили от участия в Играх
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсмены подверглись санкциям за несоблюдение правила, согласно которому атлет должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период в течение десяти месяцев. При этом между анализами должно пройти не менее трех недель.

Уточняется, что правила нарушили по три украинских и белорусских спортсмена. Их имена не сообщаются. Всего в списке отстраненных 20 атлетов. Там также присутствуют десять нигерийцев, два кенийца и по одному марокканцу и эфиопу.

Соревнования в легкой атлетике начнутся в пятницу, 30 июля. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Олимпиада-2020,
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