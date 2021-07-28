Поражение или победа? Россиянам не хватило шага до триумфа на Олимпиаде

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова подводит итоги пятого дня Игр в Токио. Можно ли считать серебро поражением?

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Можно, если ты мечтал о золоте четыре года. Нельзя, если ты отдал все силы ради этих минут в олимпийском финале. И мужская, и женская российские команды в баскетболе 3Х3 стали серебряными призерами.

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Девушки уступили американкам, мужчины-сборной Латвии. Женский финал был меньше похож на чистый баскетбол, скорее, на игру с элементами карате и силовых единоборств. Американки играли грубовато, много фолили, толкались. Но это скорее типично, чем необычно. Зайдя в микст-зону, Анастасия Логунова улыбалась, с легкой иронией отвечала на вопрос о судействе и призналась, что на людях никогда не заплачет, хотя очень хочется.

А сестры Фролкины на вопрос, не судьи ли помогли соперницам одержать победу, все вину вязли на себя:

«Нет, всё было хорошо. Судьи – тоже люди, даже, если они что-то не увидели, ничего страшного. Это точно не их вина, а наш проигрыш, это мы сами сделали. Поэтому, нет, всё было отлично, и мы благодарны судьям за то, что они нас так оценивали».

Эпохально! В финал баскетбола 3х3 попали и мужская, и женская сборная России После матча к нашим девушкам подошёл президент МОК Томас Бах, тепло поздравил с серебром, а трибуны, где сидели члены олимпийских делегаций запели "Happy Birthday!" для Евгении и Ольги Фролкиных, которые сегодня отмечают день рождения.

«Мы хотим просто собраться и выдвигаться уже домой, к семье. Мы долго не виделись с родственниками, все за нас переживали. Нас очень ждут на родине, в Пензе», - поделились планами спортсменки – близнецы.

Не менее драматичный получился финал у мужчин. Ведя 5 очков, сборная России уступила Латвии. Кстати, было не очень приятно, когда трибуны поддерживали латышей. Но у России вечер в плане медалей получился хороший. 24-летний гимнаст Никита Нагорный стал бронзовым призером в личном многоборье, добавив ещё одну олимпийскую медаль к золотой, полученной в командном турнире. Наш гимнаст набрал в сумме выступления на шести снарядах оценку 88,031 балла.

Первое место занял японец Даики Хашимото, второе — китаец. Еще один россиянин Артур Далалоян оказался, увы, только шестым. Еще один интересный факт. С улицы в вице-чемпионы Олимпиады. Россияне добыли серебро в баскетболе 3х3 Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Играх 2000 года победу одержал Алексей Немов. Завтра в борьбу в личном многоборье вступают женщины, команду ОКР представляют Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях. И ещё одна хорошая новость напоследок. Мужская сборная России по волейболу обыграла бразильцев 0-3 и вышла в следующий этап. Очень повеселил журналистскую братию комментарий тренера наших соперников Ренана Дал Зотто.

«Поражение от России — это не драма, к этому не надо относиться столь серьезно. У нас были проблемы в атаке, мы вообще провели этот матч недостаточно хорошо. Но ничего страшного не случилось, у нас впереди игра с США, мы думаем уже о ней», - заявил бразильский наставник.