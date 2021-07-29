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Олимпиада-2020

Пловец Климент Колесников принес России 25-ю медаль ОИ-2020

Вечерняя Москва
1 час назад

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

Колесников принес России 25-ю медаль ОИ-2020
Фото: InstagramInstagram

Спортсмен преодолел дистанцию 100 метров вольным стилем за 47,44 секунды. Высшую ступень пьедестала почета занял американец Калеб Дрессел (47,02 секунды), установивший олимпийский рекорд. Серебро — у австралийца Кайла Чалмерса (47,08 секунды).

Таким образом, в активе сборной России — 25 наград Олимпийских игр—2020, в том числе семь золотых, одиннадцать серебряных и семь бронзовых наград. Россия занимает четвертое место в неофициальном медальном зачете после Японии, Китая и США.

28 июля Климент Колесников установил рекорд Европы. Спортсмен проплыл стометровку вольным стилем за 47,11 секунды. Также спортсмен завоевал на ОИ-2020 серебряную медаль на дистанции сто метров на спине. Он уступил лишь две сотые секунды соотечественнику Евгению Рылову, который впервые за 25 лет принес России золотую медаль Олимпиады в плавании.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада-2020,Кайл Чалмерс,Климент Колесников,Евгений Рылов,Петр Чайковский,СБОРНАЯ РОССИИ,
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