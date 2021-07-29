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Олимпиада-2020

«Сделай этих погонщиков верблюдов»: немецкого тренера обвинили в расизме

Елена Прошина
1 час назад

Разговор директора Немецкой федерации велоспорта Патрика Мостера с велосипедистом Никиасом Арндтом во время мужской шоссейной гонки случайно попал в эфир немецкого телевидения. Спортсмен готовился вступить в борьбу за победу с соперниками из Алжира и Эритреи.

«Сделай этих погонщиков верблюдов»: немецкого тренера обвинили в расизме
Фото: ReutersReuters

Перед стартом Мостер обратился к велогонщику с целью мотивации фразой: «Сделай этих погонщиков верблюдов».

Слова тренера попали в телетрансляцию и вызвали всеобщее возмущение. Мостера обвинили в расизме и сделали выговор.

После этого тренеру пришлось публично извиниться перед спортсменами. По словам Мостера, эта «неуместная» фраза была произнесена им «пылу борьбы».

Алжирский велогонщик Аззедин Лагаб позже пошутил по поводу инцидента в твитере:

«На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал велоспорт».

Немецкий спортсмен Арндт также прокомментировал произошедшее. Он назвал данные выражения «неприемлемыми».

Олимпиада-2020,
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