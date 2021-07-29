«Сделай этих погонщиков верблюдов»: немецкого тренера обвинили в расизме

Разговор директора Немецкой федерации велоспорта Патрика Мостера с велосипедистом Никиасом Арндтом во время мужской шоссейной гонки случайно попал в эфир немецкого телевидения. Спортсмен готовился вступить в борьбу за победу с соперниками из Алжира и Эритреи.

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Перед стартом Мостер обратился к велогонщику с целью мотивации фразой: «Сделай этих погонщиков верблюдов».

Слова тренера попали в телетрансляцию и вызвали всеобщее возмущение. Мостера обвинили в расизме и сделали выговор.

После этого тренеру пришлось публично извиниться перед спортсменами. По словам Мостера, эта «неуместная» фраза была произнесена им «пылу борьбы».

Алжирский велогонщик Аззедин Лагаб позже пошутил по поводу инцидента в твитере:

«На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал велоспорт».