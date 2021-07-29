Российские рапиристки пробились в финал Олимпиады-2020, одолев сборную США

Российские рапиристки пробились в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале Инна Дериглазова , Аделина Загидуллина , Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолели сборную США со счётом 45:42.

В финале россиянки встретятся с француженками. Американки в противостоянии за бронзу сразятся с итальянками. Начало финала запланировано на 13:55 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.