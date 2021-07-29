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Олимпиада-2020

Российский теннисист Медведев вылетел с Олимпиады

Lenta.ru
58 минут назад

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады
Фото: ReutersReuters

В четвертьфинале мужского одиночного разряда спортсмен проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 в пользу соперника россиянина.

Ранее в полуфинал Олимпийских игр в мужском одиночном разряде вышел россиянин Карен Хачанов. Он одолел француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. В полуфинале Хачанов сыграет с Карреньо-Бустой.

28 июля после победы в 1/8 финала Медведева иностранный журналист, задавая вопрос спортсмену, назвал всех российских спортсменов обманщиками. После этого теннисист потребовал выгнать репортера. Журналист заявил, что удивлен реакцией россиянина, так как его соотечественник Хачанов не разозлился, услышав это слово.

Оргкомитет Олимпиады проведет расследование инцидента между Медведевым и журналистом из Чили

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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