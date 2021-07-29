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Олимпиада-2020

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады-2020

Алиса Селезнёва
28 минут назад

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Об этом сообщает «Лента.ру».

Даниил Медведев вылетел с Олимпиады
Фото: ReutersReuters

Встреча россиянина и испанца завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 6:7. При этом ранее в полуфинал Олимпийских игр в мужском одиночном разряде пробился россиянин Карен Хачанов, сумев одолеть француза Уго Умбера.

Оргкомитет Олимпиады проведет расследование инцидента между Медведевым и журналистом из Чили

В полуфинале Карену Хачанову предстоит встреча с Пабло Карреньо-Бустой.

Ранее Даниил Медведев оказался в центре скандала после провокационного вопроса журналиста из Чили. После победы Медведева в матче третьего круга Олимпиады чилииец, обращаясь к теннисисту в микст-зоне, назвал российских спортсменов «читерами» и спросил, как тот себя чувствует c таким клеймом. Медведев отказался отвечать на вопрос и потребовал у представителей Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого журналиста на соревнования.

Сегодня стало известно, что Оргкомитет Игр в Токио дал ответ на обращение российского Олимпийского комитета по поводу провокационного вопроса журналиста. В Оргкомитете отметили, что приступили к расследованию.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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