Тренера выгнали с Олимпиады за слова о верблюдах

Патрик Мостер слишком эмоционально подгонял немецких велогонщиков. От экстренной высылки с Игр не спасли даже извинения.

Фото: SEBASTIAN GOLLNOW/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES SEBASTIAN GOLLNOW/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

На Олимпиаде в Токио снова неспокойно. Тренера велосипедистов выгнали с Игр, заподозрив в расизме. Сейчас к данной теме приковано особо пристальное внимание, и любая неосторожная фраза может привести к серьёзному наказанию. Но даже в этом контексте повод для отстранения немецкого специалиста скорее вызывает улыбку, чем желание бросить в него камень.

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Как бы это странно ни звучало, Патрик Мостер поплатился за слова о верблюдах.

Ещё и публично извиняться пришлось.

«Достаньте погонщиков верблюдов»

Странный скандал случился во время групповой гонки велосипедистов 28 июля. Спортивный директор Федерации велоспорта Германии Патрик Мостер на одном из участков трассы эмоционально подгонял своих спортсменов, что, естественно, разрешено правилами. Но, к несчастью для опытного тренера и функционера, этот момент попал в телетрансляцию, и зрители отчётливо услышали: «Достаньте погонщиков верблюдов, достаньте погонщиков верблюдов, вперёд!»

Без контекста фраза вполне безобидная, если не знать, что под погонщиками верблюдов Патрик имел в виду велосипедистов из Алжира и Эритреи.

И началось. Неосторожные слова Мостера в прямом эфире раскритиковал эксперт телеканала ARD Флориан Насс: «Мне не хватает слов, чтобы выразить разочарование. Такому не место в спорте». В Интернете в адрес специалиста, допустившего некорректное сравнение, посыпались обвинения и резкая критика.

Мостера выслали с Олимпиады, несмотря на извинения

После гонки Мостер публично принёс извинения за свой поступок, объяснив, что произнёс скандальную фразу в пылу эмоций. Но от экстренной высылки с Игр извинения его не спасли. Уже на следующий день олимпийская команда Германии на Олимпиаде в Токио сообщила, что Мостера выгнали с Игр-2020.

«Руководство олимпийской команды Германии на Играх-2020 решило, что Патрик Мостер не может продолжать работу на Олимпиаде в качестве специалиста велосипедной команды и будет отправлен в Германию», — говорится в заявлении.