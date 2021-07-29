«Российские спортсмены продолжают ныть»

Пишут, что российских спортсменов «бомбит» из-за олимпийского бана. Разве это так?

Фото: ELSA/GETTY IMAGES ELSA/GETTY IMAGES

Победы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио не могут оставить равнодушными даже американцев. Конечно, для них главные темы Игр-2020 — это их победы и поступки гимнастки Симоны Байлз, но и о России в США вспоминают регулярно. В основном осуждающе.

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Пишут, что российских спортсменов «бомбит» от олимпийского бана, или требуют вообще убрать представителей нашей страны с Игр в Токио. В общем, «любят» нас очень.

«Россия? Не слышали. России здесь нет»

После успешного выступления российских гимнастов в командном многоборье Yahoo! Sports выпустил статью о том, как «Россия» продолжает насмехаться над запретами МОК». И название страны они действительно взяли в кавычки.

«Несмотря на то что четыре парня из России в форме с цветами российского флага поднялись на подиум, чтобы получить свои золотые награды и послушать российскую мелодию, в то время как несколько человек выкрикивали «Россия, Россия!», Россия в этот понедельник не выиграла командное многоборье в спортивной гимнастике», — пишет журналист.

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«Россия? Не слышали. России здесь нет», — с сарказмом отмечают в издании и предлагают дать команде России более креативное название. Что-то вроде «Сочинский клуб дыры в стене». По их мнению, те, кто обманывал слабовидящих лыжников, кёрлингистов на колясках и других паралимпийцев со всего мира, заслуживают хотя бы такого троллинга.

Автор текста рассказывает о том, как хорошо в России работает пропаганда. По мнению Yahoo! Sports, в российских СМИ используют следующие формулировки, чтобы объяснить происходящее: «Мы невиновны, а если вина всё-таки и есть, то в других странах ситуация точно не лучше».

В то же время в СМИ признают, что вины МОК в ситуации с «фейковым баном» нет. Просто проигнорировать допинговые нарушения России они не могли, а наказывать невиновных спортсменов было бы нечестно. В качестве примера вспомнили гимнастку Елену Герасимову, которой на момент проведения Олимпиады в Сочи было всего лишь девять лет.

Но вспомнили и мнение Григория Родченкова, который ещё год назад в интервью BBC заявил, что «для России нужен абсолютный бан, без исключений для отдельных спортсменов».

«Россия обходит запреты»

О том, «Как Россия обходит запрет на демонстрацию своей национальной символики на Олимпийских играх», пишет американский журнал The Week.

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Издание рассказывает, что из-за допинговых скандалов российским спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику на Олимпиаде, но они по-прежнему находят способы, как показать то, что они соревнуются за родную страну, хоть и выступают в нейтральном статусе.

Кроме того, что россияне на Олимпиаде носят форму с цветами триколора, известные российские блогеры и спортсмены, включая советских легенд хоккея, в своих социальных сетях призывают поддерживать спортсменов на Играх в Токио и не игнорировать Олимпиаду.

И действительно, как они посмели?

Также в издании напоминают о том, что Российский олимпийский комитет проинструктировал спортсменов открыто говорить о том, что они представляют Россию.

«Продолжают оставаться Россией»

В The Wall Street Journal рассказывают о том, как «Россия, несмотря на олимпийские запреты, продолжает пытаться быть Россией».

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Автор утверждает, что, пока другие страны тренировались и готовились к соревнованиям, российская подготовка к Играм включала в себя борьбу за музыку и медведей.

Складывается впечатление, что чем больше россиян будут слушать музыку Чайковского на пьедестале, тем активнее в зарубежных СМИ будет обсуждаться тема слишком мягкого наказания для команды Олимпийского комитета России.

«Бомбят из-за бана»

Американское издание Daily Beast выпустило статью «Озлобленные российские олимпийцы устроили настоящий «праздник недовольства» в Токио». Хотя «праздник недовольства» — это мягкий перевод.

«Бомбящие, видимо, из-за олимпийского бана, российские спортсмены и телеведущие продолжают ныть из-за условий в Токио — будто в Сочи было лучше». Этот подзаголовок полностью описывает содержание текста. По мнению автора статьи, российские спортсмены в Токио недовольны практически всем, называют атмосферу депрессивной, а условия проживания — средневековыми.

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Джулия Дэвис, автор статьи, приводит несколько высказываний «недовольных» членов сборной России. Например, слова Ангелины Мельниковой о картонных кроватях и отсутствии холодильника, рассказывает и о видео Елены Весниной в «Инстаграме», где она и другие российские спортсмены «громко смеются над условиями проживания и размером комнат».

Но истинная причина недовольства россиян — запрет на использование национального флага и гимна, считает Дэвис.

«России не следует жаловаться»

А Reuters внимательно разбирается, почему же в сборной России по лёгкой атлетике всего десять человек, придавая новости нужный оттенок.

Статью «ВФЛА повезло, что десять российских легкоатлетов смогут выступить в Токио», — сказал Коу» опубликовали в Reuters 28 июля. Вот только проблема в том, что глава World Athletics Себастьяна Коу не говорил слова «повезло», когда отвечал на пресс-конференции на соответствующий вопрос.

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