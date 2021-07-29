Россия завоевала еще одно золото на Олимпиаде

Спортсменка из Казани Марта Мартьянова получила золотую медаль по фехтованию на рапире в Токио. Девушка совершила невероятное: в ходе своего выступления она подвернула ногу, но несмотря на это вернулась на площадку, сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что в финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова одержали победу над командой Франции со счетом 45:34.
Бронза досталась итальянской сборной.
Ранее в индивидуальном турнире Дериглазоой досталось серебро, Коробейниковой – бронза.
Всего на счету сборной РФ на Играх в Токио теперь 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.
Ранее, 26 июля сообщалось, что российские саблистки София Позднякова и Софья Великая получили золото и серебро соответственно в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Токио.
В финальной части Поздняковой удалось победить Великую со счетом 15:11.
Отмечается, что золото Поздняковой стало вторым для российской сборной на текущей Олимпиаде.
Позднякова - дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, который в настоящее время является главой Олимпийского комитета России.
Олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро в командном турнире Великая на Олимпиаде в Бразилии получила серебряную медаль в индивидуальном турнире, уступив в финале другой российской спортсменке - Яне Егорян. На Играх в Лондоне она также заняла второе место, отдав победу финале Ким Джи Ен из Южной Кореи.