Россия завоевала еще одно золото на Олимпиаде

Спортсменка из Казани Марта Мартьянова получила золотую медаль по фехтованию на рапире в Токио. Девушка совершила невероятное: в ходе своего выступления она подвернула ногу, но несмотря на это вернулась на площадку, сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также отмечается, что в финале Дериглазова, Коробейникова и Мартьянова одержали победу над командой Франции со счетом 45:34.

Бронза досталась итальянской сборной.

Ранее в индивидуальном турнире Дериглазоой досталось серебро, Коробейниковой – бронза.

Всего на счету сборной РФ на Играх в Токио теперь 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

Ранее, 26 июля сообщалось, что российские саблистки София Позднякова и Софья Великая получили золото и серебро соответственно в индивидуальном турнире на Олимпийских играх в Токио.

В финальной части Поздняковой удалось победить Великую со счетом 15:11.

Отмечается, что золото Поздняковой стало вторым для российской сборной на текущей Олимпиаде.

Позднякова - дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, который в настоящее время является главой Олимпийского комитета России.