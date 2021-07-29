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Олимпиада-2020

Веснина и Карацев вышли в полуфинал олимпийского турнира по теннису в миксте

ТАССиещё 11
1 час назад

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли представителей Польши Игу Свёнтек и Лукаша Кубота в четвертьфинале олимпийского турнира смешанного разряда.

Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады в миксте
Фото: Официальный сайт "Ролан Гаррос"Официальный сайт "Ролан Гаррос"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиян. В полуфинале Веснина и Карацев сыграют с победителями матча между немцами Лаурой Зигемунд и Кевином Кравицем и сербами Новаком Джоковичем и Ниной Стоянович.

Ранее Веснина и Карацев завершили выступление в одиночном разряде.

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент 34-летняя Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. В парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

27-летний Карацев занимает 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один выигранный турнир под эгидой ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Теннис,Нина Стоянович,Аслан Карацев,Елена Веснина,Лаура Зигемунд,Екатерина Макарова,
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