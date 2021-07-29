"Противно видеть их в призерах": американка о россиянах на Олимпиаде

Американская гребчиха Меган Калмо призналась, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Пост доступен в Twitter.

Фото: Naomi Baker / Getty Images Naomi Baker / Getty Images

«Видеть в призерах тех, кто здесь не должен быть — противное чувство. Сочувствую остальным участникам финала», — написала спортсменка.

Ранее 29 июля россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Первое место заняли спортсменки из Новой Зеландии, а на третьей строчке расположились канадки. Сборная США не пробилась в финал.

Российские спортсмены выступают на Играх в Токио без гимна и флага. Официально отечественные спортсмены представляют Олимпийский комитет России.