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Олимпиада-2020

Американской спортсменке стало «противно» от победы россиян на Олимпиаде

Lenta.ru
1 час назад

Американская гребчиха Меган Калмо призналась, что ей противно наблюдать за победой российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Пост доступен в Twitter.

"Противно видеть их в призерах": американка о россиянах на Олимпиаде
Фото: Naomi Baker / Getty ImagesNaomi Baker / Getty Images

«Видеть в призерах тех, кто здесь не должен быть — противное чувство. Сочувствую остальным участникам финала», — написала спортсменка.

Ранее 29 июля россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Первое место заняли спортсменки из Новой Зеландии, а на третьей строчке расположились канадки. Сборная США не пробилась в финал.

Российские спортсмены выступают на Играх в Токио без гимна и флага. Официально отечественные спортсмены представляют Олимпийский комитет России.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил двухлетний запрет на выступления отечественных атлетов под флагом страны на международных стартах. К этому привел допинговый скандал в российском спорте.

Олимпиада-2020,Елена Орябинская,
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