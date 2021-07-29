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Олимпиада-2020

Настоящая героиня: Марту Мартьянову увезли с церемонии награждения на инвалидной коляске

Елена Прошина
1 час назад

Рапиристка Марта Мартьянова, которая в составе команды выиграла золото на Олимпиаде в Токио, покинула зал после награждения на коляске, сообщает «Газета.ru».

Как сказала спортсменка, сложно ей лишь сейчас, а во время боя она вовсе не думала о боли. Мартьянова заметила, что для неё главным было понимание, что никаких замен у команды больше нет.

«У меня не было возможности думать о чем-то еще, кроме борьбы и очков. Старалась не чувствовать боль, а вместо этого чувствовать, что я должна поддерживать свою команду», – сказала рапиристка.

Россиянка Мартьянова на Олимпиаде-2020 завоевала золото на Олимпиаде

Напомним, что российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина в финале обыграли сборную Франции со счетом 45:34, принеся в копилку сборной еще одну золотую медаль.

Олимпиада-2020,Видео,Лариса Коробейникова,Аделина Загидуллина,Инна Дериглазова,Газета.Ru,
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