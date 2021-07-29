Рапиристка Марта Мартьянова, которая в составе команды выиграла золото на Олимпиаде в Токио, покинула зал после награждения на коляске, сообщает «Газета.ru».

Как сказала спортсменка, сложно ей лишь сейчас, а во время боя она вовсе не думала о боли. Мартьянова заметила, что для неё главным было понимание, что никаких замен у команды больше нет.