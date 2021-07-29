Баскетболистка Логунова получила предложение по прилету с Игр в Токио

Молодой человек баскетболистки Анастасии Логуновой, выигравшей серебряную медаль в ходе Олимпиады в Токио, предложил ей выйти за него замуж прямо в аэропорту Шереметьево. Видеозапись этого момента опубликовал Telegram-канал Mash.

Молодой человек Логуновой Владимир Черемисин подарил ей букет алых роз, а затее встал на колено прямо среди чемоданов и протянул коробочку с обручальным кольцом.

Спортсменка очень смутилась, но в итоге ответила: «Да».

Собравшиеся вокруг члены команды и встречающие прокричали: «Поздравляем!» и «Ура!».

Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио. В финале российские спортсменки сошлись со сборной США и уступили ей со счетом 18:15. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, которая набрала 6 очков.