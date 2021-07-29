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Олимпиада-2020

Депутат Госдумы: чем громче американцы тявкают, тем лучше наш результат

Газета.Ru
32 минуты назад

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая призналась, что ей мерзко наблюдать за успехами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

Депутат Госдумы: чем громче американцы тявкают, тем лучше наш результат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не от большого ума выражается американская гребчиха. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат. Значит, на правильном пути наши спортсмены. Их злят наши победы? Даже нужно так сказать. Чем лучше мы выступаем, тем лучше мы становимся», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А», — написала спортсменка в своем Twitter.

Сегодня Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.

Ранее американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде.

Олимпиада-2020,Елена Орябинская,Дмитрий Свищев,Госдума,
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