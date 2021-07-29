Депутат Госдумы: чем громче американцы тявкают, тем лучше наш результат

«Не от большого ума выражается американская гребчиха. Им противно, что российские спортсмены реально показывают мощь и силу российского спорта. Чем громче они тявкают, тем лучше наш результат. Значит, на правильном пути наши спортсмены. Их злят наши победы? Даже нужно так сказать. Чем лучше мы выступаем, тем лучше мы становимся», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу.